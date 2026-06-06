Napadnut turski brod, ima mrtvih i ranjenih! Pogođen je nedaleko od Sevastopolja, objavljeni dramatični snimci udara u Crnom moru! (video)

Kurir pre 1 sat  |  AP/Preneo: V.M.)
Napadnut turski brod, ima mrtvih i ranjenih! Pogođen je nedaleko od Sevastopolja, objavljeni dramatični snimci udara u Crnom…

Ribarski brod koji je plovio pod turskom zastavom napadnut je i potonuo je kod severne obale Crnog mora, pri čemu je jedan mornar poginuo, a četvorica su povređena, saopštila je kasno u petak turska Obalska straža.

Brod "Duru 67" napadnut je zapadno od Sevastopoljana Krimuranije u petak, navodi se u saopštenju Komande obalske straže. Krim je Rusija anektirala u martu 2014. godine. U saopštenju nisu navedeni dodatni detalji o samom napadu. Pet povređenih mornara spasao je drugi ribarski brod, "Burak Kaja", ali je jedan od mornara preminuo tokom povratka u Tursku. Plovilo Obalske straže sa medicinskim timom stiglo je do broda "Burak Kaja", 213 kilometara severno od turske luke
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