Novi Beograd na biciklima! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika

Kurir pre 59 minuta  |  danubeogradu.rs
Novi Beograd na biciklima! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika

Gradska opština Novi Beograd u saradnji sa sportskim udruženjem "Tour de Fun" organizovaće manifestaciju Novobeogradska porodična biciklijada.

U subotu, 6. juna 2026. od 10.00, na službenom parkingu Gradske opštine Novi Beograd počeće program, dok je start porodične biciklijade planiran za 12.00. Manifestacija je namenjena porodicama, deci i svim ljubiteljima rekreacije, sa ciljem promocije zdravih stilova života, bezbednosti u saobraćaju i zajedničkog porodičnog druženja. Posetioce očekuje bogat program: Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Foto) Gradonačelnik Šapić: "Završena i četvrta faza radova Linijskog parka, Beograd će imati 11 kilometara uređenih obala"…

(Foto) Gradonačelnik Šapić: "Završena i četvrta faza radova Linijskog parka, Beograd će imati 11 kilometara uređenih obala"

Blic pre 1 dan
Učenici u Narodnom muzeju u Beogradu održali koncert tradicionalne srpske muzike

Učenici u Narodnom muzeju u Beogradu održali koncert tradicionalne srpske muzike

Telegraf pre 4 sati
Učenici održali koncert tradicionalne srpske muzike u Narodnom muzeju

Učenici održali koncert tradicionalne srpske muzike u Narodnom muzeju

Insajder pre 5 sati
Izmena rada javnog prevoza zbog radova na Novom Beogradu, Vračaru i Zvezdari

Izmena rada javnog prevoza zbog radova na Novom Beogradu, Vračaru i Zvezdari

Euronews pre 5 sati
Učenici 10 muzičkih škola održali koncert Zvuci Srbije u Narodnom muzeju

Učenici 10 muzičkih škola održali koncert Zvuci Srbije u Narodnom muzeju

RTK pre 6 sati
Zasvirala frula i tambura u Narodnom muzeju Učenici 10 muzičkih škola održali koncert Zvuci Srbije Talentovana deca donela…

Zasvirala frula i tambura u Narodnom muzeju Učenici 10 muzičkih škola održali koncert Zvuci Srbije Talentovana deca donela novi život srpskom nematerijalnom nasleđu

Dnevnik pre 6 sati
Učenici 10 muzičkih škola održali koncert „Zvuci Srbije” u Narodnom muzeju

Učenici 10 muzičkih škola održali koncert „Zvuci Srbije” u Narodnom muzeju

Politika pre 6 sati

Ključne reči

bezbednost u saobraćajubeogradnovi beograd

Beograd, najnovije vesti »

Novi Beograd na biciklima! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika

Novi Beograd na biciklima! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika

Kurir pre 59 minuta
(Foto) Gradonačelnik Šapić: "Završena i četvrta faza radova Linijskog parka, Beograd će imati 11 kilometara uređenih obala"…

(Foto) Gradonačelnik Šapić: "Završena i četvrta faza radova Linijskog parka, Beograd će imati 11 kilometara uređenih obala"

Blic pre 1 dan
Učenici u Narodnom muzeju u Beogradu održali koncert tradicionalne srpske muzike

Učenici u Narodnom muzeju u Beogradu održali koncert tradicionalne srpske muzike

Telegraf pre 4 sati
Učenici održali koncert tradicionalne srpske muzike u Narodnom muzeju

Učenici održali koncert tradicionalne srpske muzike u Narodnom muzeju

Insajder pre 5 sati
Izmena rada javnog prevoza zbog radova na Novom Beogradu, Vračaru i Zvezdari

Izmena rada javnog prevoza zbog radova na Novom Beogradu, Vračaru i Zvezdari

Euronews pre 5 sati