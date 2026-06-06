Novi Beograd na biciklima! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika

Gradska opština Novi Beograd u saradnji sa sportskim udruženjem "Tour de Fun" organizovaće manifestaciju Novobeogradska porodična biciklijada.

U subotu, 6. juna 2026. od 10.00, na službenom parkingu Gradske opštine Novi Beograd počeće program, dok je start porodične biciklijade planiran za 12.00. Manifestacija je namenjena porodicama, deci i svim ljubiteljima rekreacije, sa ciljem promocije zdravih stilova života, bezbednosti u saobraćaju i zajedničkog porodičnog druženja. Posetioce očekuje bogat program: Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama