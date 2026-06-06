Ovako izgleda luksuzan stan u kojem je nakon razvoda ostala da živi Jelisaveta: Teodosić je spakovao kofere i sve im ostavio

Kurir pre 2 sata
Ovako izgleda luksuzan stan u kojem je nakon razvoda ostala da živi Jelisaveta: Teodosić je spakovao kofere i sve im ostavio

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode se nakon devet godina braka, a sportista se navodno iselio iz porodičnom doma u kojem su ostali da žive glumica i njihovo dvoje dece.

Glumica Jelisaveta Orašanin poslednjih posvetila se detaljnom uređenju porodičnog doma, a fotografije koje je podelila otkrivaju prostor koji odiše stilom i pažljivo biranim detaljima, nalik onima iz prestižnih magazina o enterijeru. Centralno mesto u dnevnoj sobi zauzima roze sofa, koja prostoru daje toplinu i dozu elegancije. Uz nju se nalazi veliki stakleni sto, ukrašen popularnim "table book" izdanjima, koja su neizostavan detalj modernih enterijera. Poseban
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