Pretučena ćerka Dejana Petrovića! Završila u bolnici, muškarac je pesnicama udarao u glavu: Umešana i policija

Kurir pre 1 sat
Pretučena ćerka Dejana Petrovića! Završila u bolnici, muškarac je pesnicama udarao u glavu: Umešana i policija

Ćerka slavnog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18) napadnuta je sinoć u Užicu, prenose mediji.

Jovana je navodno od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usled udarca je na kratko izgubila dah, osetila je snažan bol i vrtoglavicu. Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama. Njoj je tokom noći bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros odveli u bolnicu i na snimanje. O svemu je obaveštena policija, a ćerka Dejana Petrovića je saslušana, prenosi Telegraf. Jovana je, kako prenose mediji, rekla da ju je nepoznati
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