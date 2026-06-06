Uspešno realizovana eko-akcija na jezeru Ćelije: Veliki poduhvat JKP “Vodovod Kruševac” i drugih učesnika

Kurir pre 1 sat
Uspešno realizovana eko-akcija na jezeru Ćelije: Veliki poduhvat JKP “Vodovod Kruševac” i drugih učesnika

Na jezeru Ćelije uspešno je realizovana ekološka akcija čišćenja, sa ciljem očuvanja ovog značajnog vodnog resursa i podizanja svesti o važnosti zaštite životne sredine.

Akcija je održana u Ćelijama na pisti, a okupila je veliki broj učesnika, ronilaca, volontera, predstavnika institucija, sportskih klubova i ekoloških organizacija. Organizatori akcije bili su Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije „SOPAS“, kompanija „Henkel“ Kruševac, JKP „Vodovod – Kruševac“ i Ronilački klub „Viking“, uz podršku Grada Kruševca, JKP „Kruševac“, Sportskog centra, Saveza sportova, opštine Brus, Mesne zajednice Zlatari i brojnih partnera. -
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