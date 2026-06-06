Formula 1 u Monaku? Ma ne, svi su gledali u Kim Kardašijan zbog novog dečka

Mladi italijanski vozač Kimi Antoneli nastavlja da dominira na trkama Formule 1 ove sezone.

Pobednik četiri poslednje trke - Kina, Japan, Majami, Kanada - bio je najbrži i u kvalifikacijama za Veliku nagradu Monaka, s tim da je neko uspeo da mu "ukrade" slavu ovoga puta. To je ni manje ni više nego najpoznatija starleta Kim Kardašijan koja je došla na trku na Azurnoj obali kako bi navijala za svog novog dečka Luisa Hamiltona i tako se prvi put pojavila u javnosti u njegovom društvu. Hamilton je imao treće najbolje vreme u svom Ferariju i bio je brži i od