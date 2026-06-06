Komemoracija Edinu Avdiću: Dirljiv oproštaj Dejana Bodiroge, suze na ispraćaju legendarnog komentatora

U Beogradu je ove subote održana komemoracija u znak sećanja na pokojnog sportskog novinara i jednog od najboljih komentatora u Srbiji i regionu, Edina Avdića.

Od bosanskohercegovačke legende oprostili su se u prisustvu porodice, sina Isaka, supruge Anje i majke Hidajete, brojni košarkaški asovi, treneri, funkcioneri, kolege i poštovaoci. Komemoraciji su prisustvovali velikani košarke, poznati igrači, treneri i funkcioneri: Dejan Bodiroga, Dejan Radonjić, Aleksandar Trifunović, Nikola Vučević, Mirko Pavlović, Saša Pavlović, Srećko Jarić, Marin Sedlaček, Dušan Kecman, Luka Pavićević, Vladimir Jovanović, Milutin Aleksić,