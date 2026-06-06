Nova era u Humskoj: Poznati detalji ugovora Saše Ilića i Partizana

Saša Ilić trebalo bi da postane novi trener Partizana i ozvaničenje se očekuje kada Srđan Blagojević i zvanično bude postigao dogovor sa ruskim Akronom koji mu je ponudio duplo više novca nego što sada ima u Humskoj.

Zato su se u Partizanu okrenuli potrazi za novim trenerom i vrlo brzo izabrali su da to bude Saša Ilić s kojim je prethodno pričao njegov prijatelj, bivši saigrač i kum Danko Lazović. Prema informacijama medija, Ilić je postigao usmeni dogovor s Partizanom i vrlo brzo ćemo ga videti ponovo u klubu u kome je istinska legenda. Partizan na duže staze planira sa Sašom Ilićem i kako prenosi " Sport Klub" ugovor će biti potpisan na dve godine. Ne žele sada u Humskoj da