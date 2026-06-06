Nova era u Humskoj: Poznati detalji ugovora Saše Ilića i Partizana

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Nova era u Humskoj: Poznati detalji ugovora Saše Ilića i Partizana

Saša Ilić trebalo bi da postane novi trener Partizana i ozvaničenje se očekuje kada Srđan Blagojević i zvanično bude postigao dogovor sa ruskim Akronom koji mu je ponudio duplo više novca nego što sada ima u Humskoj.

Zato su se u Partizanu okrenuli potrazi za novim trenerom i vrlo brzo izabrali su da to bude Saša Ilić s kojim je prethodno pričao njegov prijatelj, bivši saigrač i kum Danko Lazović. Prema informacijama medija, Ilić je postigao usmeni dogovor s Partizanom i vrlo brzo ćemo ga videti ponovo u klubu u kome je istinska legenda. Partizan na duže staze planira sa Sašom Ilićem i kako prenosi " Sport Klub" ugovor će biti potpisan na dve godine. Ne žele sada u Humskoj da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Isplivali detalji: Poznato koliko dugo će Ilić biti na klupi Partizana!

Isplivali detalji: Poznato koliko dugo će Ilić biti na klupi Partizana!

Hot sport pre 57 minuta
Detalji ugovora Saše Ilića i Partizana: Legenda se vraća u Humsku!

Detalji ugovora Saše Ilića i Partizana: Legenda se vraća u Humsku!

Kurir pre 1 sat
Jedni kažu dolazi, drugi kažu nije sigurno, a odjednom imamo i detalje ugovora Ilića i Partizana

Jedni kažu dolazi, drugi kažu nije sigurno, a odjednom imamo i detalje ugovora Ilića i Partizana

B92 pre 1 sat
Partizan i Saša Ilić, poznati detalji!

Partizan i Saša Ilić, poznati detalji!

Sportske.net pre 2 sata
"Novosti" saznaju: Nije samo Saša Ilić! Ovo su svi kandidati s kojima Partizan pregovara za novog trenera!

"Novosti" saznaju: Nije samo Saša Ilić! Ovo su svi kandidati s kojima Partizan pregovara za novog trenera!

Večernje novosti pre 2 sata
SK: Poznata dužina Ilićevog ugovora u Partizanu

SK: Poznata dužina Ilićevog ugovora u Partizanu

Sport klub pre 3 sata
Šta se dešava sa Ilićem i Partizanom - pojavile se nove informacije

Šta se dešava sa Ilićem i Partizanom - pojavile se nove informacije

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićPartizanDanko Lazović

Sport, najnovije vesti »

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Danas pre 2 minuta
Saša Ilić je novi trener Partizana?

Saša Ilić je novi trener Partizana?

Danas pre 2 minuta
Srbija nakon preokreta došla do polufinala Svetskog prvenstva

Srbija nakon preokreta došla do polufinala Svetskog prvenstva

Danas pre 2 minuta
Poznato kada se Aleksandra Krunić bori za titulu na Rolan Garosu

Poznato kada se Aleksandra Krunić bori za titulu na Rolan Garosu

Danas pre 1 sat
Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Danas pre 2 sata