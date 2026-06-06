Nova odluka Vlade Srbije o ceni goriva: Tiče se visine akciza

Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 14. juna, prenosi "Blic" pisanje "Tanjuga".

Do 14. juna će akciza za olovni benzin biti 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Ovu odluku je potpisao premijer Srbije Đuro Macut u četvrtak 4. juna. Vlada Srbije je, da podsetimo, 14. maja donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na gorivo zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Da podsetimo, u petak 5. juna objavljena je nova