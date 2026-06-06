SPC otkrila koliko ljudi se poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice: Nestvarne scene ispred Hrama Svetog Save

Danas popodne je iz Srbije ispraćena velika svetinja sa Svete Gore koja je bila u Srbiji od Spasovdana (21. maj) pa sve do danas - Časni pojas Presvete Bogorodice, a Srpska pravoslavna crkva ( SPC) je saopštila koliko je zvanično ljudi bilo u Hramu Svetog Save da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

Prema njihovim informacijama, više od 1.100.000 ljudi se poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice. "U Vaznesenjskom i Svetosavskom Hramu od Spasovdana do danas, Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se preko 1.000.000 ljudi", navodi se u objavi SPC na "Instragram" nalogu. Zbog ove velike svetinje su reke ljudi bile u kolonama kako bi je videle na svega nekoliko sekundi u Hramu Svetog Save. Mnogi su čekali i po više od 10 sati, a sada je Pojas Presvete Bogorodice vraćen