Spremite se za smenu vrućina i pljuskova sa grmljavinom: Čubrilo objavio vremensku prognozu do kraja juna

Temperatura u Srbiji danas je ponovo u blagom padu nakon pljuskova koji su pogodili više delova zemlje tokom noći i u ranim jutarnjim časovima.

Ovakvo vreme zadržaće se do sutra, nedelje 7. juna, a meteorolog-amater Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi najavljuje nestabilno i promenljivo vreme do kraja juna sa smenom vrućina i pljuskova sa grmljavinom. "Danas malo do umereno oblačno, a u planinskom delu regiona ponegde lokalni pljuskovi, duvaće slab, severozapadni vetar, dok će se maksimumi kretati od +18 do +26 stepeni Celzijusa. U nedelju slično, samo malo toplije vreme", započeo je Čubrilo.