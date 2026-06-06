Spremite se za smenu vrućina i pljuskova sa grmljavinom: Čubrilo objavio vremensku prognozu do kraja juna

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Spremite se za smenu vrućina i pljuskova sa grmljavinom: Čubrilo objavio vremensku prognozu do kraja juna

Temperatura u Srbiji danas je ponovo u blagom padu nakon pljuskova koji su pogodili više delova zemlje tokom noći i u ranim jutarnjim časovima.

Ovakvo vreme zadržaće se do sutra, nedelje 7. juna, a meteorolog-amater Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi najavljuje nestabilno i promenljivo vreme do kraja juna sa smenom vrućina i pljuskova sa grmljavinom. "Danas malo do umereno oblačno, a u planinskom delu regiona ponegde lokalni pljuskovi, duvaće slab, severozapadni vetar, dok će se maksimumi kretati od +18 do +26 stepeni Celzijusa. U nedelju slično, samo malo toplije vreme", započeo je Čubrilo.
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