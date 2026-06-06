"Branimo znanje(m)": Profesori inicijative "Pobunjeni univerzitet" kažu - neće se povući

N1 Info pre 1 sat  |  Nenad Nešić
"Branimo znanje(m)": Profesori inicijative "Pobunjeni univerzitet" kažu - neće se povući

Na fasadi zgrade Rektorata raširen je veliki transparent "Branimo znanje(m)" s ciljem da se pošalje poruka da je znanje u službi društva, a Univerzitet mesto za dijalog i kritičko mišljenje.

Profesori inicijative "Pobunjeni univerzitet" kažu da se pred sve jačim pritiskom režima i pretnjama otkazima neće povući. Hteli su da prekreče fasadu, ali nije dozvoljeno, jer je zgrada Rektorata zaštićena. U stvari, Kapetan Mišino zdanje nije zaštićeno jedino od uvredljivih grafita pa su profesori " Pobunjenog univerziteta" odlučili da ga "brane znanjem". "Definitivno profesori su uz studente, nemamo uz koga drugog da budemo", navode. A oni koji su seli u stolice
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet, na štandovima ponuđeno znanje

Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet, na štandovima ponuđeno znanje

N1 Info pre 6 sati
Kod Rektorata u Beogradu program kojim se brani Univerzitet, na štandovima ponuđeno znanje

Kod Rektorata u Beogradu program kojim se brani Univerzitet, na štandovima ponuđeno znanje

N1 Info pre 6 sati
Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univerzitet

Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univerzitet

Beta pre 7 sati
Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet, na štandovima ponuđeno znanje

Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet, na štandovima ponuđeno znanje

Nedeljnik pre 7 sati
Studenti i profesori zajedno u akciji "Branimo znanje(m): Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet

Studenti i profesori zajedno u akciji "Branimo znanje(m): Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univezitet

Nova pre 7 sati
Prekriveni grafiti kod Rektorata u Beogradu

Prekriveni grafiti kod Rektorata u Beogradu

Danas pre 7 sati
Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univerzitet

Kod Rektorata u Beogradu počeo program kojim se brani Univerzitet

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Milionska razlika između upisanih u birački spisak i stvarnog broja birača

Milionska razlika između upisanih u birački spisak i stvarnog broja birača

Danas pre 57 minuta
Spavanje sa kućnim ljubimcem u istoj sobi može imati negativan uticaj na zdravlje, pokazuje istraživanje

Spavanje sa kućnim ljubimcem u istoj sobi može imati negativan uticaj na zdravlje, pokazuje istraživanje

Danas pre 57 minuta
Dan na Zemlji postaje sve duži: Naučnici otkrili kada će trajati 25 sati

Dan na Zemlji postaje sve duži: Naučnici otkrili kada će trajati 25 sati

Danas pre 2 sata
Palata Albanija: Vekovni račun koji Srbija odbija da plati

Palata Albanija: Vekovni račun koji Srbija odbija da plati

Danas pre 2 sata
Ekspo u Beogradu već ima više učesnika od onog u Astani

Ekspo u Beogradu već ima više učesnika od onog u Astani

Vreme pre 37 minuta