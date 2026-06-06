"Branimo znanje(m)": Profesori inicijative "Pobunjeni univerzitet" kažu - neće se povući

Na fasadi zgrade Rektorata raširen je veliki transparent "Branimo znanje(m)" s ciljem da se pošalje poruka da je znanje u službi društva, a Univerzitet mesto za dijalog i kritičko mišljenje.

Profesori inicijative "Pobunjeni univerzitet" kažu da se pred sve jačim pritiskom režima i pretnjama otkazima neće povući. Hteli su da prekreče fasadu, ali nije dozvoljeno, jer je zgrada Rektorata zaštićena. U stvari, Kapetan Mišino zdanje nije zaštićeno jedino od uvredljivih grafita pa su profesori " Pobunjenog univerziteta" odlučili da ga "brane znanjem". "Definitivno profesori su uz studente, nemamo uz koga drugog da budemo", navode. A oni koji su seli u stolice