Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog u Novom Sadu osudili odluku Senata o profesoru Mihiću

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog u Novom Sadu osudili odluku Senata o profesoru Mihiću
Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osudili su odluku Senata Univerziteta da Vladimir Mihić ne bude reizabran u zvanje vanrednog profesora na tom odseku i ocenili da je "sramno da se od univerziteta pravi prostor za čistke". "Sramno je da se od univerziteta pravi prostor za čistke, a Senat koristi kao sredstvo za razračunavanje sa neistomišljenicima. Pitanje reizbora Vladimira Mihića nije pitanje sudbine jednog čoveka, nego jasan znak
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