Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog u Novom Sadu osudili odluku Senata o profesoru Mihiću

Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osudili su odluku Senata Univerziteta da Vladimir Mihić ne bude reizabran u zvanje vanrednog profesora na tom odseku i ocenili da je "sramno da se od univerziteta pravi prostor za čistke". "Sramno je da se od univerziteta pravi prostor za čistke, a Senat koristi kao sredstvo za razračunavanje sa neistomišljenicima. Pitanje reizbora Vladimira Mihića nije pitanje sudbine jednog čoveka, nego jasan znak