Društvo za zaštitu ptica: Potrebna komisija za utvrđivanje stanja čiopa posle skidanja panoa sa Palate Albanije

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Društvo za zaštitu ptica: Potrebna komisija za utvrđivanje stanja čiopa posle skidanja panoa sa Palate Albanije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije predložilo je formiranje nezavisne stručne komisije, navodeći da je i dalje ostalo otvoreno pitanje kakve je posledice po bele čiope ostavilo postavljanje reklamnog panoa na beogradsku Palatu Albanija, koji je skinut posle protesta građana.

Komisiju bi, sem predstavnika tog društva, činili i predstavnici Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, navedeno je u danas dostavljenom saopštenju. "Zadatak komisije bio bi da izvrši detaljan pregled svih dostupnih mesta za gnežđenje na Palati Albanija, utvrdi broj aktivnih i ranije korišćenih gnezda, proceni stanje kolonije i sačini izveštaj koji bi bio javno
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