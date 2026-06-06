MASA o neizglasavanju reizbora Mihiću: Odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Mreža akademske solidarnosti (MASA) kritikovala je danas odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izglasa reizbor u zvanje vanrednog profesora za Vladimira Mihića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i ocenila da je reč o "političkom progonu i odmazdi režima nad profesorom koji je odbio da ćuti". "Profesor Mihić je ispunio zakonske uslove za reizbor, što nije bilo dovoljno da ostane na poslu. Njegov stvarni 'greh' ne nalazi se u