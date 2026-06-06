MOL dobio odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi.

Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL, prenosi RTS. MOL-u su, na osnovu prethodno izdate licence OFAK-a, bili odobreni pregovori o kupovini NIS-a do danas, odnosno do 6. juna. Mađarska kompanija MOL zatražila je 3. juna OFAK-u dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Kompanija NIS dobila je