Nestao katastar rudarskog otpada u Srbiji, Ministarstvo bez rekacije

N1 Info pre 42 minuta  |  P. V. P.
Nestao katastar rudarskog otpada u Srbiji, Ministarstvo bez rekacije

Sajt katastra rudraskog otpada, plaćen svojevremeno velikih 2,1 miliona evra koji nikada nije zaživeo u punom kapacitetu, već danima ne radi.

Iz nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike ne odgovaraju na pitanje zbog čega je van funkcije. Katastar rudarskog otpada nije dostupan već danima, za izuzetkom četvrtka 5. juna kada je bila vidljiva naslovna stranica sa informacijama “o nama” i “naši ciljevi”, bez ijednog podatka o onome čemu je namenjen - rudraskom otpadu. Ovaj sajt plaćen 2,1 milon evra, od čega je a 90 odsto izdvojila Evropska unija, od početka ne daje očekivane informacije, odnosno ne u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

N1: Katastar rudarskog otpada u Srbiji danima ne radi, sajt plaćen preko dva miliona evra

N1: Katastar rudarskog otpada u Srbiji danima ne radi, sajt plaćen preko dva miliona evra

Nova ekonomija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaMinistarstvo rudarstva i energetikeKatastar

Ekonomija, najnovije vesti »

Odakle je stigao „veliki“ limun u Maksiju

Odakle je stigao „veliki“ limun u Maksiju

Glas Šumadije pre 16 minuta
Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo do 14. juna

Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo do 14. juna

N1 Info pre 11 minuta
Slovenskim željeznicama i dalje pada tržišni udjel u teretnom prometu

Slovenskim željeznicama i dalje pada tržišni udjel u teretnom prometu

SEEbiz pre 11 minuta
Obrovac jedna od mogućih lokacija za novu tvornicu streljiva

Obrovac jedna od mogućih lokacija za novu tvornicu streljiva

SEEbiz pre 1 minut
Komšija vam zaliva baštu, a vi plaćate: Izmerili smo koliko struje i para potroši pumpa za vodu za 8 sati rada! Majstor Milan…

Komšija vam zaliva baštu, a vi plaćate: Izmerili smo koliko struje i para potroši pumpa za vodu za 8 sati rada! Majstor Milan otkrio nam jedan trik

Blic pre 17 minuta