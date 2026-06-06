Nestao katastar rudarskog otpada u Srbiji, Ministarstvo bez rekacije

Sajt katastra rudraskog otpada, plaćen svojevremeno velikih 2,1 miliona evra koji nikada nije zaživeo u punom kapacitetu, već danima ne radi.

Iz nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike ne odgovaraju na pitanje zbog čega je van funkcije. Katastar rudarskog otpada nije dostupan već danima, za izuzetkom četvrtka 5. juna kada je bila vidljiva naslovna stranica sa informacijama “o nama” i “naši ciljevi”, bez ijednog podatka o onome čemu je namenjen - rudraskom otpadu. Ovaj sajt plaćen 2,1 milon evra, od čega je a 90 odsto izdvojila Evropska unija, od početka ne daje očekivane informacije, odnosno ne u