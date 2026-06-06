SPC: Više od 1,1 miliona vernika se poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je danas da je više od 1,1 milion ljudi posetilo Časni pojas Presvete Bogorodice od njegovog dolaska u Beograd uoči Spasovdana, 20. maja.

Podsetimo, relikvija je najpre bila izložena u Vaznesenjskoj crkvi, a potom u Hramu Svetog Save na Vračaru, gde joj se, kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Šta su vernici rekli za N1 o svom iskustvu poklonjenja Časnom pojasu Presvete Bogorodice pogledajte u videu: