Brnabić:Ima važnijih tema od sednice o poverenju Vladi,uskoro plenarna sednica Venecijanske komisije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će sednica o poverenju Vladi uslediti čim bude vremena, odnosno kad ne bude važnijih tema za građane, navodeći da od završetka redovnog zasedanja „nije spojila tri dana u Srbiji, da bude tu“. „Oni nemaju kvorum za tu sednicu, mora vladajuća većina da im obezbedi kvorum za njihov rijaliti. Očigledno da ima poverenje, jer nemaju ni kvorum za tu sednicu“, poručila je opoziciji Brnabić u gostovanju na TV