Pojas Presvete Bogorodice ispraćen ka Svetoj Gori: SPC tvrdi da mu se u Beogradu poklonilo više od 1,1 miliona vernika

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je da je više od 1,1 milion ljudi posetilo Časni pojas Presvete Bogorodice od njegovog dolaska u Beograd uoči Spasovdana, 20. maja, piše N1.

Podsetimo, danas je u Hramu Svetog Save održan je moleban, nakon čega je Pojas Presvete Bogorodice, posle dve nedelje u Beogradu, krenuo nazad na Svetu Goru, u manastir Vatoped, gde se čuva više od šest vekova. Ispred hrama je prisutan veliki broj građana. U ceremoniji koja je usledila nakon kraja molitve učestvovala je i Garda Vojske Srbije, orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova, horovi, kulturno-umetnička društva. Prema nezvaničnim saznanjima N1, kako je