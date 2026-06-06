Šta je sve policija sakrila od javnosti: Nova analiza Aleksandra Radića

Jednom prilikom izrekao sam na TV informaciju o aktivnosti vlasti u vojno-vojnoj saradnji sa Rusima.

Ćutali su o prvoj vežbi sa ruskim padobrancima. Lice iz vlasti, funkcioner SNS koji je kasnije dobio i resor odbrane, na prijemu koji su priredili VBA-ovci rekao mi je važnim tonom – „imali smo razlog“ kao obrazloženje zašto su pokušali sakriti vest o vojnoj aktivnosti velikog formata. Radi se o važnoj frazi za praksu vlasti, tj. SNS koji je „pokorio“ ministarstva sile i prilagodio svakodnevnoj borbi za javno mnjenje. Taj razlog se čini jedinim važnim. Prikazati