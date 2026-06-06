Izbori na Kosovu i Metohiji: "Od presudnog je značaja da svi Srbi izađu i glasaju za Srpsku listu"

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni interno raseljeni koji žive u centralnoj Srbiji i oni koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, izađu na izbore u nedelju i glasaju za Srpsku listu.

"Ovo je trenutak da još jednom uputim poziv i kažem da je od presudnog značaja da Srbi izađu na izbore. Pobeda Srpske liste je pobeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Pobeda Srpske liste jeste pobeda budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković za RTS. On je kazao da bi svih deset mesta predviđenih za srpsku zajednicu u prištinskom parlamentu trebalo da pripadne Srpskoj listi, navodeći da ta stranka ima podršku u svim srpskim sredinama