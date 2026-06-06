Napadnut ribarski brod pod turskom zastavom u Crnom moru: Poginuo mornar

Turski ribarski brod "Duru 67" napadnut je i potonuo u blizini severne obale Crnog mora, pri čemu je jedan mornar poginuo, a četvorica su povređena, saopštila je turska obalska straža.

Prema navodima obalske straže, brod je napadnut zapadno od Sevastopolja na Krimu, a u saopštenju nisu navedeni dodatni detalji o okolnostima napada. Petoricu povređenih mornara spasio je drugi turski brod, "Burak Kaia", ali je jedan od njih preminuo tokom povratka ka Turskoj, prenosi AP. Brod turske obalske straže sa medicinskim timom presreo je spasilački brod oko 115 nautičkih milja (213 kilometara) severno od Inebolu, nakon čega su povređeni prebačeni na brod