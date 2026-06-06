U Srbiji ove godine 71 transplantacija: Još 1.200 ljudi čeka organ koji može da im spasi život

Newsmax Balkans pre 2 sata
U Srbiji ove godine 71 transplantacija: Još 1.200 ljudi čeka organ koji može da im spasi život

U Srbiji je od početka godine obavljena transplantacija organa 71 pacijenta, a još oko 1.200 osoba čeka organ koji će im spasiti život, rečeno je na obeležavanju Nacionalnog dana donora i deset godina kampanje "Najvažniji poziv u životu".

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić rekla je u Skupštini Srbije da je "potpis na donorskoj kartici poruka da smo spremni da pomognemo drugom čoveku čak i onda kada nas više ne bude". "To je izraz poverenja u zdravstveni sistem, ali pre svega, izraz vere u ljudskost", istakla je Ivana Stašević Karličić. Ona je rekla da, "zahvaljujući transplantaciji, ljudi dobijaju novu šansu za život, roditelji ponovo grle svoju decu, mladi nastavljaju
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