Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencinisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima.

Mali je rekao da je više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje zahvaljujući Programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ocenio da su dosadašnji rezultati tog programa objektivno dobri. "To je sjajan program, sa jedan odsto kamate. Ako pogledate kolike su kamate na stambene kredite, ako pogledate koliko je skočila cena kapitala i zbog inflacije i zbog globalnih izazova, to je prosto ponuda koja se ne odbija", rekao je Siniša Mali