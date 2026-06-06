SPC: Časnom pojasu poklonilo se više od 1,1 miliona vernika

NIN pre 4 sati  |  Tanjug
SPC: Časnom pojasu poklonilo se više od 1,1 miliona vernika

Pojasu Presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je danas Srpska provoslavna crkva (SPC).

Patrijarh srpski Porfirije služio je moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori. Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.
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