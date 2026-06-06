Srbija uvodi novu donorsku karticu

NIN pre 3 sata  |  Beta
Srbija uvodi novu donorsku karticu

Na Nacionalni dan donora, 6. jun, Srbija uvodi novu donorsku karticu, u okviru napora da se spasu životi što većeg broja ljudi kojima je transplantacija organa jedina opcija, saopšteno je danas na skupu u Skupštini Srbije.

Uvođenje nove donorske kartice usledilo je nakon što je Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa. Novim odredbama su uređena sva važna pitanja sa kojim se građani sreću prilikom donošenja odluke o tome da li žele ili ne žele da budu donori organa i tkiva. Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić izjavila je da je Vlada usvojila zakonska rešenja koja predviđaju mogućnost da se svako za života izjavi da li
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