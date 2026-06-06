N1: Katastar rudarskog otpada u Srbiji danima ne radi, sajt plaćen preko dva miliona evra

Sajt katastra rudraskog otpada, svojevremeno plaćen 2,1 miliona evra i koji nikada nije zaživeo u punom kapacitetu, već danima ne radi.

Iz nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje N1 zbog čega je on van funkcije. Katastarrudarskogotpada.rs nije bio dostupan danima, a na ovoj adresi sada je vidljiva samo naslovna stranica sa informacijama “o nama” i “naši ciljevi”, bez ijednog podatka o onome čemu je namenjen – rudraskom otpadu. Ovaj sajt plaćen 2,1 milon evra, od čega je a 90 odsto izdvojila Evropska unija, od početka ne daje očekivane informacije, odnosno ne u obimu