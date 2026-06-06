Vlada Srbije opet produžila ograničenje akciza na gorivo, sada do 14. juna

Nova ekonomija pre 2 sata
Vlada Srbije opet produžila ograničenje akciza na gorivo, sada do 14. juna
Vlada Srbije ponovo je produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 14. juna, objavila je danas eKapija, a prenela Beta.Do tog datuma će akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Prethodno je ova odluka važila do 7. juna. Odluku o privremenom smanjenju akciza zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled poskupljenja sirove
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