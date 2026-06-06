AMSS: Gužve na putevima zbog početka turističke sezone, bez čekanja na granicama

Nova pre 10 minuta
AMSS: Gužve na putevima zbog početka turističke sezone, bez čekanja na granicama

Saobraćaj tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone, a zastoji se očekuju naročito na putevima na kojima se izvode radovi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima takođe nema čekanja za putnička vozila. Kamioni čekaju na izlaz iz zemlje jedino na Batrovcima, gde se zadržavaju oko sat vremena, dok na drugim prelazima nema zadržavanja.
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