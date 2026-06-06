Ovaj video je pušten u čast Edina Avdića, Bodiroga bio jedan od govornika na komemoraciji

Nova pre 7 sati
Ovaj video je pušten u čast Edina Avdića, Bodiroga bio jedan od govornika na komemoraciji

U subotu 6. juna održana je komemoracija Edinu Avdiću, legendarnom komentatoru, koji nas je prerano napustio u 47. godini.

Njegova iznenadna smrt ostavila je ceo region u šoku, a od njega se već danima opraštaju porodica, prijatelji, ali i veliki deo košarkaškog sveta. Komemoracija je održana u jednom beogradskom hotelu, a na početku je pušten video posvećen Edinu, koji je ostavio veliki trag, pre svega u svetu igre pod obručima, te ostaje upamćen kao jedan od najboljih novinara, sportskih komentatora, ali i poznavaoca košarke na ovim prostorima. U videu ispod možete videti samo delić
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