Porfirije: Časni pojas Presvete Bogorodice odlazi, ali njegov blagoslov ostaje

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije kazao je da će Časni pojas Presvete Bogorodice biti vraćen u manastir Vatoped, ali da njegov blagoslov ostaje.

"Časni Pojas Presvete Bogorodice se vraća u Svetu Goru, u sveštenu svetogorsku obitelj manastir Vatoped, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj Pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću kao neprocenjivi i neprolazni dar Božji", rekao je patrijarh Porfirije na liturgiji u hramu Svetog Save u Beogradu na ispraćaju te relikvije, prenela je SPC u saopštenju. Naveo je da će biti blagoslovene