Srbija nastavlja da ređa neuspehe, ubedljiv poraz od Italije u borbi za Svetsko prvenstvo

Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je poraz od Italije rezultatom 3:0 (0:0) u meču 5. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Izabranice selektorke Lidije Stojkanović ipak imaju za čim da žale. Naše devojke odigrale su jedno od boljih prvih poluvremena, bile su kvalitetniji tim od domaćina u Pizi, mogle su posle prvih 45 minuta igre da imaju i dva gola prednosti, ali nije bilo prave završnice i realizacije. Italijanke su bile u problemima, dešavalo se da prave ozbiljne greške u zadnjoj liniji, ispadaju iz igre, dopuštaju Miljani Ivanović i ostalim ofanzivnim igračicama Srbije da im opasno