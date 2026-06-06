Srbija ubedljivo poražena od Kine u istorijskom meču

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u trećem meču Lige nacija, pošto je Kina bila bolja sa 3:0 u setovima (sva tri seta 25:21).

Kina je kod kuće u Nanđingu opravdala ulogu blagog favorita u istorijskom meču, koji je odigran pred čak 17.816 gledalaca. To je novi rekord Lige nacija i šteta što Srbija nije priredila veću dramu. Imale su naše odbojkašice prednost većim delom prvog seta, ali je Kina od 16:19 stigla do 23:20 i ubrzo iskoristila prvu set loptu. U drugom setu je Kina bila bolja skoro sve vreme, mada je Srbija povela sa 17:18, 18:19 i 19:20, ali to nije bilo dovoljno, pošto su