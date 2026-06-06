Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da ne napuštaju domove nakon ukrajinskih napada

Nova pre 1 sat
Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da ne napuštaju domove nakon ukrajinskih napada

Stanovnici Sankt Peterburga upozoreni su danas da ne napuštaju domove nakon jutrošnjeg velikog napada ukrajinskih dronova.

Gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov savetovao je građanima da ne izlaze i upozorio na moguće prekide mobilnog interneta. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u toku noći 376 ukrajinskih dronova bilo iznad više oblasti Rusije, a samo iznad Lenjingradske oblasti neutralisan je 141 dron, prenosi Tas. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio se na društvenim mrežama da su ukrajinski dronovi prethodne večeri prešli razdaljinu od oko
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