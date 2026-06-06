Batrovci: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko sat vremena

Ozon pre 10 minuta
Batrovci: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko sat vremena

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila jutros čekaju oko sat vremena na izlazu iz Srbije.

Podaci dobijeni u 5.15 časova pokazuju da na ostalim graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja i da putnička vozila saobraćaju bez čekanja. Takođe, prema informacijama nadležnih službi, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Vozačima se savetuje da pre polaska na put provere aktuelno stanje na graničnim prelazima i prilagode putovanje uslovima u saobraćaju.
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