Dubai ponovo bolji od Partizana, poveo da 2:0

Politika pre 1 dan
Dubai ponovo bolji od Partizana, poveo da 2:0

Aleksa Avramović i Džanan Musa predvodili su Dubai sa po 16 poena

Košarkaši Partizana poraženi su večeras od Dubaija rezultatom 86:81 u drugom meču finalne serije plej-ofa ABA lige. Dubai vodi u seriji 2:0 i još jedna pobeda deli ga od titule. Aleksa Avramović i Džanan Musa predvodili su Dubai sa po 16 poena, dok je Šimanga Kamengele ubacio 13. Kod Partizana Bruno Fernando bio je najbolji sa 16 poena, Karlik Džons ubacio je 15, Dvejn Vašington 12, a Isak Bonga 11 poena. Odigrali smo dobar meč, ali utakmica traje 40, a ne 32
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