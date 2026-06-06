IAEA: Zaporoška nuklearna elektrana dobila struju nakon 15 sati

18. slučaj da je nuklearna elektrana Zaporožje ostala bez struje tokom sukoba u Ukrajini

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je Zaporoška nuklearna elektrana dobila struju, nakon što je došlo do prekida snabdevanja zbog isključenja dalekovoda Ferosplavnaja-1 od 330 kilovolti. „Spoljašnje napajanje nuklearne elektrane Zaporožje obnovljeno je jutros nakon 15-časovnog prekida, tokom kojeg je elektrana bila primorana da se oslanja na dizel generatore kako bi obezbedila električnu energiju za šest isključenih reaktora“,