Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu tokom rata sa Iranom

Politika pre 1 sat
Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu tokom rata sa Iranom

Tajno raspoređivanje u Azerbejdžanu bio je jedan od nekoliko vojnih položaja koje je Izrael držao širom Bliskog istoka

Izrael je tajno rasporedio elitne vojne i obaveštajne jedinice u Azerbejdžanu tokom rata sa Iranom u okviru mreže tajnih lokacija širom Bliskog istoka u cilju olakšavanja operacije protiv Irana, rekla su danas za Si-En-En četiri izvora upoznata sa situacijom. Prema rečima izvora, izraelske snage su delovale sa nekoliko lokacija u južnom Azerbejdžanu, pored severne granice Irana i, na najbližoj tački, samo oko 60 milja od iranskog grada Tabriza, koji je Izrael napao
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