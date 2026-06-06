Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu tokom rata sa Iranom

Tajno raspoređivanje u Azerbejdžanu bio je jedan od nekoliko vojnih položaja koje je Izrael držao širom Bliskog istoka

Izrael je tajno rasporedio elitne vojne i obaveštajne jedinice u Azerbejdžanu tokom rata sa Iranom u okviru mreže tajnih lokacija širom Bliskog istoka u cilju olakšavanja operacije protiv Irana, rekla su danas za Si-En-En četiri izvora upoznata sa situacijom. Prema rečima izvora, izraelske snage su delovale sa nekoliko lokacija u južnom Azerbejdžanu, pored severne granice Irana i, na najbližoj tački, samo oko 60 milja od iranskog grada Tabriza, koji je Izrael napao