Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za 6. i 7. jun

Pressek pre 7 minuta  |  foto:spd Radnički
Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za 6. i 7. jun

Sportsko privredno društvo Radnički obaveštava Kragujevčane da će 6. i 7. juna, zbog održavanja vaterpolo turnira Prvenstva Srbije za mlađe kategorije, doći do promene termina na zatvorenom bazenu za građane.

Subota 6. jun: - Jutarnji i popodnevni termini će biti dostupni građanima. - Večernji termin će biti dostupan u period od 22 do 24 sata. Nedelja 7. jun: - Jutarnji termin neće biti dostupan građanima. - Popodnevni termini će biti dostupni građanima. - Večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. U ponedeljak 8. juna bazen će raditi po ustaljenim terminima za građane. Zatvoreni bazeni u Kragujevcu, inače, imaju tri termina za građane - kupače - jutarnji (od 6
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