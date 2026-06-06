Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za 6. i 7. jun

Sportsko privredno društvo Radnički obaveštava Kragujevčane da će 6. i 7. juna, zbog održavanja vaterpolo turnira Prvenstva Srbije za mlađe kategorije, doći do promene termina na zatvorenom bazenu za građane.

Subota 6. jun: - Jutarnji i popodnevni termini će biti dostupni građanima. - Večernji termin će biti dostupan u period od 22 do 24 sata. Nedelja 7. jun: - Jutarnji termin neće biti dostupan građanima. - Popodnevni termini će biti dostupni građanima. - Večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. U ponedeljak 8. juna bazen će raditi po ustaljenim terminima za građane. Zatvoreni bazeni u Kragujevcu, inače, imaju tri termina za građane - kupače - jutarnji (od 6