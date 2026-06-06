Basketaši Srbije u polufinalu Svetskog prvenstva, srušili olimpijskog šampiona

Radio 021 pre 1 dan  |  Tanjug
Basketaši Srbije u polufinalu Svetskog prvenstva, srušili olimpijskog šampiona

Basketaši Srbije pobedili su Holandiju sa 21:19 u četvrtfinalu Svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi.

Meč nije počeo dobro po reprezentaciju Srbije. Basketaši Holandije lako su ušli u seriju, poveli sa 1:4, a posle razmene dvojki bilo je 3:6. Strahinja Stojačić se potom razigrao, i uspeo da donese Srbiji bitno poravnanje na 7:7. Tada je De Jong pogodio jako tešku dvojku iz ugla i vratio dva poena prednosti Holanđanima. U ovom trenutku Holanđani su ponovo ušli u seriju i došli do 13:9, ali je usledio novi odgovor Srbije za izjednačenje 13:13. Poenima Baraća Srbija
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