Emotivan oproštaj u Beogradu od Edina Avdića: "Njega više nema, al’ imamo još mnogo važnih utakmica"

Komemoracija povodom smrti čuvenog sportskog novinara i košarkaškog komentatora Edina Avdića održana je danas u Beogradu uz prisustvo mnogobrojnih prijatelja i kolega.

Među prisutnima na komemoraciji u hotelu "Crowne Plaza" bili su članovi porodice Edina Avdića, predsednik Evrolige Dejan Bodiroga, nekadašnji košarkaši Dušan Kecman, Saša Pavlović, treneri Vladimir Jovanović i Dejan Radonjić i mnogi drugi sportski radnici i kolege novinari. Dirljiv skup protekao je u znaku sećanja na čoveka čiji su glas, energija i ljubav prema košarci obeležili na hiljade prenosa i generacije ljubitelja sporta. "Sve je dao košarci i sijao je