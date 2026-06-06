F1: Antoneli na pol poziciji u trci za Veliku nagradu Monaka

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Monaka, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Antoneli je do pol pozicije došao u poslednjim trenucima kvalifikacija, a bio je najbrži rezultatom 1:12,051 minuta. Sa druge pozicije startovaće četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je bio sporiji za 0,043 sekunde. Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija počeće trku sa trećeg mesta, pošto je imao zaostatak od 0,228 sekundi. Iza će biti njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je napravio grešku u samoj završnici i udario u