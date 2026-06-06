MASA: Odluka Senata u Novom Sadu predstavlja politički progon profesora Mihića

Mreža akademske solidarnosti (MASA) kritikovala je odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izglasa reizbor u zvanje vanrednog profesora za Vladimira Mihića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Ocenila je da je reč o "političkom progonu i odmazdi režima nad profesorom koji je odbio da ćuti". "Profesor Mihić je ispunio zakonske uslove za reizbor, što nije bilo dovoljno da ostane na poslu. Njegov stvarni 'greh' ne nalazi se u pravilnicima, već u njegovom javnom i moralnom angažmanu. Vladimir Mihić je kažnjen zato što je u godini iza nas otvoreno podržavao studentski pokret", navela je MASA. Ocenili su da je "posebno porazna" uloga Senata Univerziteta u