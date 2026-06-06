Na današnji dan: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji, objavljena "1984" Džordža Orvela

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 6. jun.

1599 - Rođen je španski slikar Dijego Rodriges de Silva Velaskez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipea IV (portreti članova kraljevske porodice, "Predaja Brede", "Venera sa ogledalom"). 1606 - Rođen je francuski dramski pisac Pjer Kornej. Jedan je od najznačajnijih predstavnika klasicizma u evropskoj književnosti, a njegova drama "Sid" smatra se prvom velikom dramom francuskog klasicizma. 1654 - Abdicirala je švedska