Srbija uvodi novu donorsku karticu nakon izmena zakona o transplantaciji

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Srbija uvodi novu donorsku karticu nakon izmena zakona o transplantaciji

Nakon što je Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa, uvedena je mogućnost uvođenja nove donorske kartice i preciznije regulisanje izjašnjavanja građana o doniranju organa.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić navela je da novi propisi omogućavaju građanima da se za života izjasne da li žele ili ne žele da doniraju organe nakon smrti i da se u skladu s tim upišu u odgovarajuće registre. "Ovim rešenjima građanima se daje veća pravna sigurnost, a zdravstvenom sistemu jasniji okvir za postupanje", rekla je ona, ističući da je cilj veći broj donora i transplantacija. Prema njenim rečima, broj pacijenata na
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