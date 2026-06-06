Pojas Presvete Bogorodice ispraćen iz Hrama Svetog Save uz crkvene i državne počasti

Radio sto plus pre 1 sat
Pojas Presvete Bogorodice ispraćen iz Hrama Svetog Save uz crkvene i državne počasti

Od 20. maja u 20.00 časova do danas u 14.00 časova je 916.825 vernika prošlo kroz Hram Svetog Save da bi se poklonilo toj relikviji, objavila Srpska pravoslavne crkva (SPC) tokom svečanosti ispraćaja.

Poglavar SPC patrijarh Porfirije jutros je služio u hramu liturgiju i poručio da će Pojas Presvete Bogorodice biti vraćen u manastir Vatoped, ali da “njegov blagoslov ostaje”. Neposredno pred ispraćaj služen je moleban Presvetoj Bogorodici. U besedi pred iznošenje Pojasa iz Hrama patrijarh je starešini Vatopeda, arhimandritu Jeferemu i manastirskom bratstvu izrazio “večnu zahvalnosti do zemlje… za ljubav i podršku”. I arhimandrit Jefrem je rekao da ” ‘Pojas
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