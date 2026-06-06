Časni pojas Presvete Bogorodice svečano ispraćen ka Svetoj Gori

RTS pre 22 minuta
Časni pojas Presvete Bogorodice svečano ispraćen ka Svetoj Gori

Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz Hrama Svetog Save ka svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od milion i sto hiljada ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, Časni pojas ispraćen je posle molebana i Svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se Pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo.

Izveštaj Biljane Radulović 16:58 SPC: Pojasu se poklonilo više od 1.100.000 ljudi U Vaznesenjskom i Svetosavskom Hramu od Spasovdana do danas, Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se više od 1.100.000 ljudi, objavljeno je na Instagramu SPC. View this post on Instagram A post shared by Srpska Pravoslavna Crkva (@infospc.rs) 15:55 Časni pojas ispraćen sa aerodroma "Nikola Tesla" na let ka Svetoj Gori Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je sa aerodrom "Nikola
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