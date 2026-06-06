Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; nova runda razgovora o Gazi u Kairu

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Delegacija militantne grupe Hamas stigla je u Kairo na novu rundu pregovora o primirju u Pojasu Gaze koja je za danas zakazana, saopštila je ta palestinska grupa.

06:50 CENTCOM: Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu Iran je ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM). Prema navodima CENTCOM-a, napad je usledio samo nekoliko sati nakon što je američka vojska oborila iranske udarne dronove lansirane ka Ormuskom moreuzu i izvela udare na iranske radarske položaje. "Preliminarne procene pokazuju da je šest raketa koje je Iran