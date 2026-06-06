Iran: IAEA politizacije nuklearni nadzor; Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu
RTS pre 1 dan
Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi optužio je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da politizuje nadzor nad nuklearnim programom zvaničnog Teherana, optužujući generalnog direktora Rafaela Grosija da previđa američke i izraelske napade izvođene na iranske nuklearne objekte pod zaštitom. Si-En-En je objavio da je Izrael tajno rasporedio elitne vojne i obaveštajne jedinice u Azerbejdžanu tokom rata u okviru mreže tajnih lokacija širom Bliskog istoka, u cilju olakšavanja operacije
06. 06. 2026. 23:53 Izrael tvrdi da je pogodio 150 meta Hezbolaha u Libanu Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) saopštilo je da je tokom u petak i danas pogodilo 150 objekata u južnom Libanu, za koje se navodi da ih je koristio militantni pokret Hezbolah. U objavi na društvenim mrežama IAF navodi da su među metama bile zgrade "terorističke infrastrukture" koje koristi milicija Hezbolaha, koju, kako tvrdi IAF, podržava Iran, uključujući skladišne objekte, komandne